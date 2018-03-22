В РФ охранник "музея Новороссии" получил восемь лет тюрьмы

Павел Ляпенко признан виновным по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Он также должен выплатить 200 тысяч рублей по гражданскому иску.

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к восьми годам тюремного заключения сотрудника “музея Новороссии“ Павла Ляпенко, который стрелял в полицейских сквозь металлическую дверь из охотничьего ружья.

Об этом сообщает Фонтанка в четверг, 22 марта.

Ляпенко признан виновным по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст.317 УК РФ). Осужденный также должен выплатить 200 тысяч рублей (3500 долларов) по гражданскому иску.

Отмечается, что Павел Ляпенко числился в “музее Новороссии“ волонтером, но фактически был ночным охранником.

Напомним, в ночь на 28 января 2017 года российские полицейские взяли штурмом “музей Новороссии“ в Санкт-Петербурге. Тогда охранник открыл по ним огонь из охотничьего ружья через металлическую дверь. Картечь пробила ее и задела одного из полицейских. Тот получил легкие ранения.

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Ранее в музее “Новороссии“ провели обыск в рамках расследования дела о взрывах у Каменноостровского моста в марте 2015 года и на Кантемировской улице в Санкт-Петербурге в октябре 2015 года.

Музей “Новороссии“ официально называется информационно-культурным центром “Мир войны“. Его открыли 9 мая 2015 года. Согласно информации на официальном сайте, музей позиционируется как “площадка, посвященная боевой славе русского воина-освободителя“.