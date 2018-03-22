В Латвии ликвидировали обучение на русском языке

Большинство депутатов латвийского сейма проголосовали за соответствующий законопроект.

В четверг, 22 марта, сейм Латвии принял закон об отмене обучения на русском языке. Все школы будут переведены на латышский язык обучения. Об этом сообщает РИА Новости.

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Большинство депутатов одобрили этот законопроект, но для его окончательного вступления в силу необходимо, чтобы его подписал президент Латвии.

Премьер-министр страны Марис Кучинскис подчеркнул, что переход школ на государственный язык обучения – вопрос первостепенный, и если не решить его сейчас, придется вернуться к нему в любом случае.

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Хотя абсолютное большинство школ Латвии для нацменьшинств проводит обучение на русском языке, премьер утверждает, что эта мера не говорит о дискриминации нацменьшинств.

Предполагается, что перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года. Дошкольное образование будет билингвальным, с первого по шестой классы будет доступно три модели двуязычного обучения. С седьмого по девятый классы 80% предметов будут преподаваться на государственном языке страны, с 10 по 12 классы обучение будет проводиться исключительно на латышском.

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В российском МИД такое решение Латвии назвали “языковой инквизицией“.

Отметим, что в Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык в этой стране имеет статус иностранного.

Напомним, 2 марта премьер-министр Латвии Марис Кучинкис говорил, что нет оснований отменять санкции для РФ.