Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп рассказал, чем бы закончилась его драка с Байденом

Комментариев: 0
Президент США отреагировал на желание бывшего вице-президента "начистить ему рожу". Глава государства заявил, что победил бы Байдена в драке.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывание бывшего вице-президента Джо Байдена, который заявил, что "начистил бы рожу Трампу, если бы они были в старшей школе". Об этом он написал у себя в Twitter в четверг, 22 марта.

Трамп заявил, что на самом деле Байден слаб и в драке он упал бы, не переставая визжать. Также он призвал Байдена перестать "угрожать людям".

"Сумасшедший Джо Байден пытается вести себя как крутой парень. На самом деле он слаб, и ментально, и физически, и он уже второй раз угрожает мне физической расправой. Он меня не знает, но в драке он бы быстро и жестко упал, не прекращая визжать" - написал Трамп.

Ранее Байден, выступая в Университете Майами на митинге против сексуальных домогательств, вспомнил о предыдущих заявлениях Трампа о возможности приставать к женщинам без их разрешения.

"Если бы мы были в старшей школе, я бы отвел его в зал и начистил рожу" - сказал бывший вице-президент.

Как сообщалось, американский лидер Дональд Трамп занимает последнюю строчку в рейтинге среди других президентов США.

Ранее Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Байден, драка, Трамп, Дональд Трамп, Джо Байден
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь