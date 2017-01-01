НАТО предложило Британии помощь в деле Скрипаля

Генеральный секретарь Альянса призвал РФ к сотрудничеству в расследовании отравления в Солсбери. Россия должна предоставить всю информацию о веществе Новичок.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил Великобритании помощь в расследовании отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. Об этом он заявил в четверг, 22 марта, сообщает Deutsche Welle.

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Комментируя заявления МИД России о якобы причастности ряда стран, в том числе Чехии, к испытанию яда Новичок, глава НАТО отметил:

"У Альянса нет причин сомневаться в том, что Чехия непричастна к происхождению нервно-паралитического вещества Новичок, - отметил генсек НАТО.

Столтенберг также призвал Россию ответить на вопросы британской стороны по отравлению экс-агента и предоставить всю информацию о группе веществ Новичок экспертам Организации по запрещению химического оружия.

Напомним, МИД Чехии вызывало российского посла из-за дела Скрипаля.

Ранее Йенс Столтенберг заявлял, что пересмотрит отношение к РФ из-за отравления Скрипаля.

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