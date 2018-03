Посольство Британии в РФ провело брифинг по делу Скрипаля

В четверг, 22 марта, посольство Великобритании в Москве провело брифинг для дипломатического сообщества, базирующегося в столице РФ по поводу дела Скрипаля. Об этом посольство сообщило на своей странице в Twitter.

Отмечается, что в мероприятии участвовало более 80 дипломатов. Посол Лори Бристоу изложил собравшимся британское видение ситуации и развития событий.

"Analysis by world-leading experts at the Defence Science and Technology Laboratory at Porton Down made clear that this was a military-grade Novichok nerve agent produced in Russia. Porton Down is OPCW-accredited and designated laboratory" #Skripal

В частности, сообщалось, что анализ, проведенный ведущими мировыми экспертами в Лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Дауне, показал, что отравления Сергея Скрипаля произошло военным реагентом Новичок, произведенным в России.

Кроме того, в посольстве заявили, что не имеют данных о причастности других стран, кроме России, к этому веществу.

"Исходя из этого, мы решили, что есть только два правдоподобных объяснения: либо прямое действие российского государства против Великобритании, либо правительство России потеряло контроль над этим потенциально катастрофически разрушительным нервным агентом и позволило ему попасть в руки других лиц", - отметили в посольстве.

По словам британских дипломатов, Россия не дала объяснений относительно того, как это вещество попало в Великобританию. Вместо этого Россия запустила шквал дезинформации.

"Это первое оскорбительное использование нервного агента в Европе со времен Второй мировой войны и нарушение основополагающего запрета на применение химического оружия - статья первая Конвенции о химическом оружии", - заявили в посольстве.

"Russia has consistently demonstrated it is willing to tear up the rulebook when in its interest. Russia has blocked action against Asad’s use of chemical weapons in Syria, including the 2017 Khan Sheikhoun sarin attack, undermining the international non-proliferation regime"