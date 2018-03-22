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Посольство Британии в РФ провело брифинг по делу Скрипаля

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Дипломаты Великобритании в Москве в ответ на брифинг МИД РФ, провели свой брифинг, на котором изложили информацию и свою позицию относительно отравления в Солсбери.
В посольстве Великобритании в Москве провели брифинг для 80 дипломатов
В посольстве Великобритании в Москве провели брифинг для 80 дипломатов
twitter.com/ukinrussia

В четверг, 22 марта, посольство Великобритании в Москве провело брифинг для дипломатического сообщества, базирующегося в столице РФ по поводу дела Скрипаля. Об этом посольство сообщило на своей странице в Twitter.

Отмечается, что в мероприятии участвовало более 80 дипломатов. Посол Лори Бристоу изложил собравшимся британское видение ситуации и развития событий.

В частности, сообщалось, что анализ, проведенный ведущими мировыми экспертами в Лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Дауне, показал, что отравления Сергея Скрипаля произошло военным реагентом Новичок, произведенным в России.

Кроме того, в посольстве заявили, что не имеют данных о причастности других стран, кроме России, к этому веществу.

"Исходя из этого, мы решили, что есть только два правдоподобных объяснения: либо прямое действие российского государства против Великобритании, либо правительство России потеряло контроль над этим потенциально катастрофически разрушительным нервным агентом и позволило ему попасть в руки других лиц", - отметили в посольстве.

По словам британских дипломатов, Россия не дала объяснений относительно того, как это вещество попало в Великобританию. Вместо этого Россия запустила шквал дезинформации.

"Это первое оскорбительное использование нервного агента в Европе со времен Второй мировой войны и нарушение основополагающего запрета на применение химического оружия - статья первая Конвенции о химическом оружии", - заявили в посольстве.

В посольстве также подчеркнули, что Россия последовательно демонстрирует, что готова разорвать свод правил, когда это в ее интересах.

Ранее о МИД России провели встречу всех аккредитованных в РФ послов зарубежных стран, где озвучили позицию Москвы по делу Скрипаля.

Как сообщалось, на встречу не пошли послы Великобритании, США, Польши, Франции и еще ряда стран.

 

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Теги: Россия, отравление, Великобритания, химическое оружие, агрессия России, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
aprilin    22.03.2018, 20:11
Оценка:  +1
aprilin
.....закончилось..время...всякойк ремлелапши
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