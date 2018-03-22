В России журналист обвинил Жириновского в домогательствах

Лидер ЛДПР, по словам журналиста, во время интервью распускал руки. После этого помощники политика за руки пытались увезти мужчину в корпоративную сауну ЛДПР.

Российский журналист Настоящего времени Ренат Давлетгильдеев в четверг, 22 марта, рассказал о домогательствах со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, эта история произошла еще когда он был начинающим журналистом.

"Я никогда не скрывал историю про то, как после финала конкурса Мисс Россия, который проводил Рустам Тарико в Гостином дворе, меня за руки пытались вывести из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР", – написал Давлетгильдеев.

По его словам, во время небольшого интервью лидер ЛДПР также вел себя непристойно, распуская руки.

Журналист отметил, что был тогда юным и у него "коленки ходили ходуном от одной мысли", что перед ним депутат: "Казалось, что я обязан смотреть им в рот".

Давлетгильдеев отметил, что его история – "ерунда по сравнению с тем, что бывало в той же ЛДПР".

Ранее сообщалось, что Жириновский обматерил Собчак в прямом эфире.

Напомним, Жириновский из-за микробов запретил в партии рукопожатия.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet