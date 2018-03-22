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В России журналист обвинил Жириновского в домогательствах

Комментариев: 3
Лидер ЛДПР, по словам журналиста, во время интервью распускал руки. После этого помощники политика за руки пытались увезти мужчину в корпоративную сауну ЛДПР.

Российский журналист Настоящего времени Ренат Давлетгильдеев в четверг, 22 марта, рассказал о домогательствах со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, эта история произошла еще когда он был начинающим журналистом.

"Я никогда не скрывал историю про то, как после финала конкурса Мисс Россия, который проводил Рустам Тарико в Гостином дворе, меня за руки пытались вывести из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР", – написал Давлетгильдеев.

По его словам, во время небольшого интервью лидер ЛДПР также вел себя непристойно, распуская руки.

Журналист отметил, что был тогда юным и у него "коленки ходили ходуном от одной мысли", что перед ним депутат: "Казалось, что я обязан смотреть им в рот".

Давлетгильдеев отметил, что его история – "ерунда по сравнению с тем, что бывало в той же ЛДПР".

Ранее сообщалось, что Жириновский обматерил Собчак в прямом эфире.

Напомним, Жириновский из-за микробов запретил в партии рукопожатия.

 

 

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Теги: Россия, Жириновский, журналист, Владимир Жириновский, сексуальные домогательства, сексуальное домогательство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Экспердище    22.03.2018, 20:23
Оценка:  +2
Экспердище
ай, працивный ггггг
providets333    22.03.2018, 20:19
Оценка:  +3
providets333
Тобто, жирік - це активний гом?
Колишній-східняк    22.03.2018, 20:11
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Ай да жирик, старый шалунишка!
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