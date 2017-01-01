Во Франции массовые протесты, полиция применяет слезоточивый газ

Служащие государственного сектора, работники железной дороги и школ объявили забастовку и вышли на митинг. Завтра к ним присоединятся сотрудники авиакомпании.

В Париже в четверг, 22 марта, госслужащие провели митинг против реформ государственной службы. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и водометы. Об этом сообщает Francetvinfo.

Сообщается, что к протестующим из госсектора также присоединились работники железной дороги. Также сегодня объявили забастовку работники школ.

"На бульваре Бомарше, возле площади Бастилии полиция использовала для укрощения толпы слезоточивый газ и водометы", - указывают очевидцы.

Точное количество протестующих не сообщается, протесты продолжаются, в толпе время от времени поджигают дымовые шашки.

Сегодня протесты состоялись или до сих пор происходят в 36 городах страны, в целом они собрали около 110 тысяч людей, в частности в Нанте - от 8,5 до 10 тысяч человек, в Канах - 6 тысяч, в Марселе, Руане, Перпиньяне - по 5 тысяч, Орлеане - 4 тысячи.

У французов по всей стране, особенно в столичном регионе, были проблемы с поездками из дома на работу и назад. На перронах и остановках образовались значительные скопления пассажиров, которые желали втиснуться в общественный транспорт, который прибывал со значительными перерывами и далеко не по графику привычного движения.

Авиакомпания Air France намеревается в пятницу присоединиться к общей забастовке. В частности, в забастовке будут участвовать 35% пилотов, 31% стюардесс и 29% наземного персонала. В компании говорят, что смогут осуществить 75% от запланированных рейсов.

Ранее в Европе прошли акции против выборов в РФ.

Как сообщалось, во Флоренции тысячи протестовали против расизма.

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