Канадский генерал объяснил, почему не боится войск РФ в Арктике

Нынешние вложения России в арктическую военную инфраструктуру незначительны по сравнению с тем, что было потрачено во времена холодной войны.

Российская армия не имеет навыков и возможностей для успешного проведения операций в Арктике и, в частности, на севере Канады. Об этом сказал командующий канадской военной группировкой Север бригадный генерал Майк Никсон, сообщает National Post в четверг, 22 марта.

"Меня спрашивали, беспокоит ли меня то, что один из российских арктических батальонов может прийти сюда. Да, я обеспокоен, потому что в таком случае нам придется проводить самую большую поисково-спасательную операцию в истории", – сказал Никсон.

Он добавил, что нынешние финансовые вложения России в арктическую военную инфраструктуру незначительны по сравнению с тем, что было потрачено во времена холодной войны.

Ранее Минобороны РФ впервые показало военную базу Арктический трилистник. Она находится на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что Россия значительно увеличила свое военное присутствие в Арктике.

Напомним, Россия и Канада совместно контролируют 75% территории Арктики. Остальное делят США, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция.

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