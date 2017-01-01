В Москве грузчик украл в аэропорту 50 тысяч евро

Сотрудник, который грузил на борт груз с деньгами, разрезал ножом упаковку и похитил несколько пачек купюр в надежде на то, что недостача окажется не замеченной.

Служащего московского аэропорта Шереметьево, который похитил 50 тысяч евро из груза, задержала полиция. Об этом в четверг, 22 марта, сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

"В дежурную часть в аэропорту Шереметьево обратился представитель одного из московских коммерческих банков с просьбой принять меры к розыску недостачи части груза", - сказала Волк.

По ее словам, мужчина заявил, что на прошлой неделе осуществлялась перевозка крупной партии денег в размере около 5 млн евро через аэропорт Шереметьево в Казахстан. По прибытии самолета в пункт назначения получатель груза обнаружил недостачу денежных средств в размере 56,5 тыс. евро.

"Полицейские задержали 28-летнего жителя Московской области, работающего грузчиком в аэропорту. Он не стал отрицать своей вины и признался в содеянном", - рассказал Волк.

Кроме того, по информации представителя ведомства, в ходе личного досмотра у подозреваемого обнаружены денежные средства в размере 10 тыс. евро. Остальная часть похищенного обнаружена по месту его жительства.

"Из пояснения задержанного следует, что осуществляя погрузку на борт денежных средств, он разрезал ножом упаковку и похитил несколько пачек купюр в надежде на то, что недостача окажется никем не замеченной" - отметила Волк.

По информации ведомства, возбуждено уголовное дело по статье Кража.

Напомним, Ощадбанк отстранил менеджера, обвиняемого в хищении.

Ранее в Тернополе из банка исчезли 10 миллионов.

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