В Турции разбился военный самолет

Истребитель F-16 разбился во время учебного полета. Сообщается, что после падения самолет загорелся. О погибших информация пока неизвестна.

Военный истребитель F-16, предназначенный для учебных полетов, в четверг, 22 марта потерпел крушение в провинции Невшехир в центре Турции. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Вооруженные силы Турции.

Истребитель упал во время учебного полета", - уточнили в ведомстве.

Сообщается, что при падении истребитель загорелся. В район крушения направлены бригады пожарных и спасателей, а также представители правоохранительных органов.

О том, удалось ли спастись пилоту, не сообщается.

Напомним, в Турции самолет едва не съехал со склона в море.

Ранее сообщалось, что в небе над Германией загорелся крупнейший в мире грузовой самолет.

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