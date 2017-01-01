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В Турции разбился военный самолет

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Истребитель F-16 разбился во время учебного полета. Сообщается, что после падения самолет загорелся. О погибших информация пока неизвестна.
После падения самолет загорелся
После падения самолет загорелся
aa.com.tr

Военный истребитель F-16, предназначенный для учебных полетов, в четверг, 22 марта потерпел крушение в провинции Невшехир в центре Турции. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Вооруженные силы Турции.

Истребитель упал во время учебного полета", - уточнили в ведомстве.

Сообщается, что при падении истребитель загорелся. В район крушения направлены бригады пожарных и спасателей, а также представители правоохранительных органов.

О том, удалось ли спастись пилоту, не сообщается.

Напомним, в Турции самолет едва не съехал со склона в море.

Ранее сообщалось, что в небе над Германией загорелся крупнейший в мире грузовой самолет.

 

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Теги: авиакатастрофа, авиация, самолет, Турция, авария
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Источник: korrespondent.net

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