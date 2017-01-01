Состояние Скрипалей может быстро ухудшиться

Пострадавший экс-разведчик и его дочь все еще находятся без сознания. Врачи опасаются, что что их умственные способности могут пострадать, однако неясно, в какой степени.

Сергей и Юлия Скрипаль до сих пор находятся в критическом состоянии news.sky.com

В Лондоне в четверг, 22 марта сообщили о состоянии здоровья экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они находятся в критическом состоянии, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление Лондонского суда, занимающегося вопросами защиты интересов недееспособных лиц.

"Не исключено, что их состояние может быстро ухудшиться", - приводит телеканал выдержки из заявления судьи.

"Точные последствия воздействия на пострадавших пока неизвестны. Результаты медицинских анализов указывают на то, что их умственные способности могут пострадать, однако неясно, в какой степени", - подчеркивается в документе.

По данным телеканала, состояние Скрипалей по-прежнему оценивается как "критическое, но стабильное".

Ранее в четверг сообщалось, что Лондонский суд разрешил взять анализ крови у Скрипалей для проведения экспертизы ОЗХО. При этом суд отметил, что пострадавшие "находятся без сознания и не в состоянии лично предоставить свое согласие на взятие анализов крови".

Напомним, в Великобритании с серьезным отравлением госпитализировали бывшего шпиона Сергея Скрипаля, который перешел на сторону Великобритании, и его дочь. Британские эксперты пришли к выводу, что для отравления использовался нервно-паралитический газ Новичок российского производства.

Позже разработчик этого газа заявил, что Скрипаль и его дочь практически погибли.

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