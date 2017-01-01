В Конгрессе США одобрили $620,7 млн помощи Украине

Консолидированный закон США о бюджетных ассигнованиях на 2018 год предусматривает увеличение финансовой поддержки Украины по сравнению с прошлым годом.

Палата представителей Конгресса США одобрила Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в котором предусмотрены расходы на поддержку Украины в размере 620,7 миллиона долларов. Об этом 22 марта сообщило посольство Украины в США в Facebook.

В дипломатическом ведомстве отметили, что в принятом законе увеличены расходы на поддержку Украины.

"Так, согласно законопроекту Пентагона выделяется 200 миллионов долларов для оказания военно-технической помощи Украине, что на 50 миллионов больше ассигнований 2017 года", - говорится в сообщении посольства.

Указано, что эти средства пойдут на финансирование проектов американской поддержки ВСУ, среди которых - подготовка военнослужащих, оказание военной техники и снаряжения, летальное оружие оборонительного характера, другое оснащение и услуги военного назначения, логистическое обеспечение и разведывательная поддержка вооруженных сил и сил безопасности Украины.

Смета помощи Украине по линии Госдепартамента США и причастных агентств определен в размере 420,7 миллиона долларов, что на 10 миллионов превышает соответствующие расходы 2017 года. Увеличенное финансирование направлено на усиление поддержки Украины в сфере безопасности по программе Международное военное финансирование.

В посольстве напомнили, что перед вступлением в силу закон должен быть утвержден Сенатом и Палатой представителей Конгресса, а позже подписан президентом США.

Напомним, 12 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2018 финансовый год, предусматривающий выделение Украине военной помощи в размере 350 миллионов долларов.