В ЕС поддержали обвинения Британии против России

Евросоюз считает "крайне вероятной" ответственность РФ за отравление бывшего российского шпиона в Солсбери. Глава дипмиссии ЕС в Москве отозван для консультаций.

Страны ЕС считают "крайне вероятным", что ответственность за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля лежит на России. Об этом в четверг, 22 марта, заявил глава Евросовета Дональд Туск после встречи в Брюсселе глав государств и правительств стран - членов ЕС.

Иного "правдоподобного объяснения" случившемуся нет, написал Туск в Twitter. Таким образом в ЕС поддержали Великобританию в оценке случая Скрипаля.

#EUCO agrees with UK government that highly likely Russia is responsible for #SalisburyAttack and that there is no other plausible explanation. — Donald Tusk (@eucopresident) 22 марта 2018 г.

Главы государств и правительств стран ЕС вышли за рамки совместного заявления министров иностранных дел, сделанного в минувший понедельник, 19 марта.

Главы МИД сошлись на том, что ЕС "крайне серьезно" воспринимает британскую оценку ситуации, "согласно которой в высшей степени возможно, что РФ несет ответственность" за отравление Скрипаля.

Особенной причиной для смягчения формулировки, согласно мнению дипломатов, были возражения Греции. Помимо этого также и Италия выступила против ужесточения формулировки.

По данным Reuters, лидеры Евросоюза также согласились отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера в качестве символического жеста поддержки Лондона в конфликте с Москвой вокруг отравления Сергея Скрипаля.

Лондон пытается убедить страны ЕС выслать дипломатов РФ

Напомним, 22 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй вновь предупредила об угрозе Европе со стороны России. Отравление в Солсбери является составной частью политики "российской агрессии против Европы и соседей", заявила глава британского правительства.

Вечером в четверг Мэй, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели встречу, по итогам которой заявили, что хотят направить Москве "совместное послание" от ЕС.

Источник: Русская служба DW

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