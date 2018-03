В ЕС поддержали обвинения Британии против России

Страны ЕС считают "крайне вероятным", что ответственность за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля лежит на России. Об этом в четверг, 22 марта, заявил глава Евросовета Дональд Туск после встречи в Брюсселе глав государств и правительств стран - членов ЕС.

Иного "правдоподобного объяснения" случившемуся нет, написал Туск в Twitter. Таким образом в ЕС поддержали Великобританию в оценке случая Скрипаля.

