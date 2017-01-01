Лидеры ЕС решили отозвать посла из России
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что лидеры Евросоюза согласились отозвать для консультаций посла ЕС в Москве в качестве символического жеста поддержки Лондона в конфликте с Москвой из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Об этом пишет DW.
Отметим, посольство ЕС в России в настоящее время возглавляет немецкий дипломат Маркус Эдерер.
Также эту информацию подтвердил премьер Швеции Стефан Левен по итогам переговоров лидеров стран Евросоюза в Брюсселе.
"Мы приняли решение отозвать посла ЕС в России", - передает его слова пресс-служба Евросовета.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила в Брюсселе первые результаты расследования инцидента в Солсбери, согласно которым Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом, входящим в группу Новичок.
ЕС поддержал Великобританию в оценке атаки на бывшего полковника ГРУ, и заявил о "крайне вероятной" причастности России.
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