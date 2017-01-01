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Лидеры ЕС решили отозвать посла из России

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Представитель Евросоюза в Москве отзывается для консультаций в Брюссель в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского шпиона.
Посол ЕС в России Маркус Эдерер
Посол ЕС в России Маркус Эдерер

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что лидеры Евросоюза согласились отозвать для консультаций посла ЕС в Москве в качестве символического жеста поддержки Лондона в конфликте с Москвой из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Об этом пишет DW.

Отметим, посольство ЕС в России в настоящее время возглавляет немецкий дипломат Маркус Эдерер.

Также эту информацию подтвердил премьер Швеции Стефан Левен по итогам переговоров лидеров стран Евросоюза в Брюсселе.

"Мы приняли решение отозвать посла ЕС в России", - передает его слова пресс-служба Евросовета.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила в Брюсселе первые результаты расследования инцидента в Солсбери, согласно которым Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом, входящим в группу Новичок.

ЕС поддержал Великобританию в оценке атаки на бывшего полковника ГРУ, и заявил о "крайне вероятной" причастности России.

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Теги: Россия, ЕС, Британия, посол, отравление, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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