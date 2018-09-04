Трамп сменил советника по нацбезопасности

Экс-постпред США при ООН Джон Болтон в апреле заменит генерала Герберта Макмастера на посту советника президента США по национальной безопасности.

Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter 22 марта, что его советник по национальной безопасности Герберт Макмастер уходит отставку, а его место займет бывший постоянный представитель США при ООН Джон Болтон.

"Я рад сообщить, что с 9 апреля Джон Болтон будет моим новым советником по национальной безопасности. Я очень благодарен за работу генералу Макмастеру, который проделал выдающуюся работу и всегда останется моим другом", - написал американский лидер.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 марта 2018 г.

По информации CNN, Трамп несколько недель обсуждал с Болтоном возможность замены Макмастера на посту советника. Несколько источников телеканала отметили, что президент принял решение о замене советника после нескольких месяцев личных противоречий между ними.

Напомним, Макмастер стал советником Трампа по нацбезопасности в феврале 2017 года. Макмастер остается генералом вооруженных сил США, однако, согласно его собственному заявлению, ближайшим летом уйдет и из армии.

Болтон работал при ООН с 2005 по 2006 год, а до того он служил в Госдепартаменте. Он известен своими консервативными взглядами на внешнюю политику и является сторонником жесткой линии по отношению к КНДР, Ирану, Кубе, России.

Как сообщал Корреспондент.net, 13 марта Трамп сообщил об отставке Госсекретаря Рекса Тиллерсона. Позже он объяснил свое решение разногласиями с главой Госдепа.

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