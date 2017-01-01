Ряд стран ЕС могут выслать российских дипломатов - СМИ
Некоторые страны Евросоюза обсуждают возможность высылки российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Ранее стало известно, что лидеры Евросоюза согласились отозвать для консультаций посла ЕС в Москве в качестве символического жеста поддержки Лондона в конфликте с Москвой.
Как сообщал Корреспондент.net, 4 марта Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разрабатывалось в России. На встрече в Брюсселе она подтвердила, что вещество, использовавшееся для атаки, принадлежит к группе Новичок.
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