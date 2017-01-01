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Ряд стран ЕС могут выслать российских дипломатов - СМИ

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Ранее стало известно, что британские власти пытаются убедить страны Евросоюза объявить о высылке российских дипломатов из-за инцидента в Солсбери.
В ЕС обсуждается дело Скрипаля
В ЕС обсуждается дело Скрипаля

Некоторые страны Евросоюза обсуждают возможность высылки российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, ряд стран Евросоюза намерены последовать примеру Британии, которая выслала 23 российских дипломатов.

Ранее стало известно, что лидеры Евросоюза согласились отозвать для консультаций посла ЕС в Москве в качестве символического жеста поддержки Лондона в конфликте с Москвой.

Как сообщал Корреспондент.net, 4 марта Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разрабатывалось в России. На встрече в Брюсселе она подтвердила, что вещество, использовавшееся для атаки, принадлежит к группе Новичок.

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Теги: ЕС, дипломат, отравление, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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