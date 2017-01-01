В США опасаются новых российских ракет

Новейшие крылатые ракеты РФ, которые могут быть запущены с гораздо больших расстояний и преодолеть американскую ПВО, вызывают обеспокоенность у военных.

Глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Лори Робинсон на слушаниях в Сенате заявила, что новейшие российские крылатые ракеты могут долететь до территории США, передает РИА Новости.

Робинсон отметила растущую угрозу для территории США из-за большой дальности полета новейших крылатых ракет.

"Россия отдает приоритет разработке новейших крылатых ракет, которые могут представлять опасность объектам на территории Северной Америки", - указала она.

Также генерал выразила озабоченность, что запуск российских крылатых ракет невозможно отследить.

"У меня вызывают беспокойство возможности этих новейших крылатых ракет, которые могут быть запущены с бомбардировщиков или подлодок с гораздо больших расстояний, чем у устаревших систем, и преодолеть нашу ПВО", - подчеркнула Робинсон.

Она призвала разработать новые тактику и методику для противодействия российским ракетам, хотя и сомневается в вероятности того, что Россия нанесет удар по территории США.

Напомним, 1 марта президент РФ Владимир Путин представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире.

После заявлений российского лидера о создании уникальных ракет американские сенаторы отметили необходимость активизировать переговоры с Москвой.