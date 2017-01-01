В США опасаются новых российских ракет
Глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Лори Робинсон на слушаниях в Сенате заявила, что новейшие российские крылатые ракеты могут долететь до территории США, передает РИА Новости.
"Россия отдает приоритет разработке новейших крылатых ракет, которые могут представлять опасность объектам на территории Северной Америки", - указала она.
"У меня вызывают беспокойство возможности этих новейших крылатых ракет, которые могут быть запущены с бомбардировщиков или подлодок с гораздо больших расстояний, чем у устаревших систем, и преодолеть нашу ПВО", - подчеркнула Робинсон.
Она призвала разработать новые тактику и методику для противодействия российским ракетам, хотя и сомневается в вероятности того, что Россия нанесет удар по территории США.
Напомним, 1 марта президент РФ Владимир Путин представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире.
После заявлений российского лидера о создании уникальных ракет американские сенаторы отметили необходимость активизировать переговоры с Москвой.