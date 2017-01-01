Меркель допустила новые меры против РФ из-за дела Скрипаля

Лидеры стран Евросоюза единогласно полагают, что за отравлением бывшего двойного агента "крайне вероятно" стоит российская сторона.

Канцлер Германии Ангела Меркель допускает дальнейшие меры в отношении России из-за дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом она заявила в ночь на 23 марта по завершении первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе, пишет Reuters.

"Мы полны решимости при необходимости реагировать и дополнительными мерами (в отношении России)", - подчеркнула канцлер.

Она сообщила, что представители стран - членов ЕС долго обсуждали вопрос, но "потом единодушно пришли к выводу, что всё с высокой степенью вероятности указывает на то, что Россия связана с отравлением, и что этому нет никакого иного объяснения".

Меркель также указала, что прежде чем принять решение о дальнейших шагах против Москвы, ЕС дождется результатов анализа вещества, использованного при отравлении Скрипаля.

Ранее специалисты Организации по запрещению химического оружия прибыли в британскую военную лабораторию Портон-Даун и приступили к анализу нервно-паралитического вещества, примененного при нападении на экс-шпиона и его дочь.

Образцы будут разделены: одну часть проверят эксперты в Гааге, а другую направят в другие аккредитованные организацией лаборатории.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила в Брюсселе первые результаты расследования инцидента в Солсбери, согласно которым Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом, входящим в группу Новичок.

ЕС поддержал Великобританию в оценке атаки на бывшего полковника ГРУ, и заявил о "крайне вероятной" причастности России.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet