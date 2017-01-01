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Меркель допустила новые меры против РФ из-за дела Скрипаля

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Лидеры стран Евросоюза единогласно полагают, что за отравлением бывшего двойного агента "крайне вероятно" стоит российская сторона.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель допускает дальнейшие меры в отношении России из-за дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом она заявила в ночь на 23 марта по завершении первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе, пишет Reuters.

"Мы полны решимости при необходимости реагировать и дополнительными мерами (в отношении России)", - подчеркнула канцлер.

Она сообщила, что представители стран - членов ЕС долго обсуждали вопрос, но "потом единодушно пришли к выводу, что всё с высокой степенью вероятности указывает на то, что Россия связана с отравлением, и что этому нет никакого иного объяснения".

Меркель также указала, что прежде чем принять решение о дальнейших шагах против Москвы, ЕС дождется результатов анализа вещества, использованного при отравлении Скрипаля.

Ранее специалисты Организации по запрещению химического оружия прибыли в британскую военную лабораторию Портон-Даун и приступили к анализу нервно-паралитического вещества, примененного при нападении на экс-шпиона и его дочь.

Образцы будут разделены: одну часть проверят эксперты в Гааге, а другую направят в другие аккредитованные организацией лаборатории.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила в Брюсселе первые результаты расследования инцидента в Солсбери, согласно которым Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом, входящим в группу Новичок.

ЕС поддержал Великобританию в оценке атаки на бывшего полковника ГРУ, и заявил о "крайне вероятной" причастности России.

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Теги: Меркель, отравление, Ангела Меркель, санкции против России, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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