Меркель допустила новые меры против РФ из-за дела Скрипаля
Канцлер Германии Ангела Меркель допускает дальнейшие меры в отношении России из-за дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом она заявила в ночь на 23 марта по завершении первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе, пишет Reuters.
"Мы полны решимости при необходимости реагировать и дополнительными мерами (в отношении России)", - подчеркнула канцлер.
Она сообщила, что представители стран - членов ЕС долго обсуждали вопрос, но "потом единодушно пришли к выводу, что всё с высокой степенью вероятности указывает на то, что Россия связана с отравлением, и что этому нет никакого иного объяснения".
Меркель также указала, что прежде чем принять решение о дальнейших шагах против Москвы, ЕС дождется результатов анализа вещества, использованного при отравлении Скрипаля.
Ранее специалисты Организации по запрещению химического оружия прибыли в британскую военную лабораторию Портон-Даун и приступили к анализу нервно-паралитического вещества, примененного при нападении на экс-шпиона и его дочь.
Образцы будут разделены: одну часть проверят эксперты в Гааге, а другую направят в другие аккредитованные организацией лаборатории.
Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила в Брюсселе первые результаты расследования инцидента в Солсбери, согласно которым Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом, входящим в группу Новичок.
ЕС поддержал Великобританию в оценке атаки на бывшего полковника ГРУ, и заявил о "крайне вероятной" причастности России.
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