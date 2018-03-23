Песков назвал цели Путина на посту президента

Российский лидер не намерен ввязываться в гонку вооружений и планирует снизить военные расходы, хотя в международных отношениях заметно проявление "холодной войны".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин намерен в новый президентский срок развивать отношения со многими странами мира, в том числе с США и Европой. Об этом он сказал в интервью телеканалу RT.

По словам Пескова, акцент политики президента на внутренних делах не приведет к большей изоляции России от мира.

"Россия и президент Путин хотят исправить отношения там, где это возможно, развивать и продвигать отношения со многими странами, особенно с нашими партнерами в Европе, с США, и продолжить это развитие покуда готовы наши партнеры", - отметил пресс-секретарь.

Он также указал, что основной целью внешней политики и международных отношений в понимании Путина является обеспечение комфортной среды для осуществления внутренних задач в стране. В связи с этим президенту нужна поддержка дипломатии.

Песков подчеркнул, что Россия не намерена ввязываться в гонку вооружений и планирует снизить военные расходы. При этом он отметил, что в международных отношениях заметно все больше проявлений элементов "холодной войны".

Путин обвинил США в возобновлении гонки вооружений

Напомним, летом 2017 года Путин заявил, что отношения России и США находятся на низшей точке со времен холодной войны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet