В Париже осудили женщину, выдававшую себя за жертву теракта

Вечером 13 ноября 2015 года в столице Франции произошла серия терактов, в результате которых погибли 130 человек. Взрывы и стрельба прозвучали в семи разных местах центральной части Парижа.

В результате терактов в Париже 13 ноября 2015 года погибли 130 человек

Во Франции суд вынес приговор женщине, которая требовала компенсацию в размере 25 тысяч евро за то, что якобы в числе других стала жертвой терактов в Париже в 2015 году. Как сообщает AFP, она была приговорена к 4,5 годам тюремного заключения.

Отмечается, что 49-летняя женщина заявляла, что находилась в концертном зале Батаклан, который атаковали террористы, убив 90 человек.

Также сказано, что ее уже трижды признавали виновной в мошенничестве по другим делам.

В феврале 2016 года женщина рассказала полиции о "пулях, свистевших мимо ушей" во время нападения, однако следователи выяснили, что она подделала квитанцию на покупку билета на концерт и другие документы, чтобы составить свое требование о компенсации.

Помимо этого говорится, что осужденная в дополнение к 25 тысяч евро, которые требовала в качестве компенсации из фонда, созданного для жертв террористических актов, она получила более 13 тысяч евро от французской службы здравоохранения.

Напомним, летом 2016 года во Франции были совершены террористические атаки: в июле был совершен теракт в Ницце, жертвами которого стали 86 человек. А буквально через две недели террористы убили пожилого священника в церкви под Руаном.

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