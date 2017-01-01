Парламент Каталонии не смог выбрать нового лидера

Леворадикальная партия CUP, которой принадлежит четыре мандата, решила воздержаться при голосовании, в результате чего 51-летний Туруль не сумел получить требуемого абсолютного большинства.

Ведущие сепаратистские партии Каталонии не сумели выбрать бывшего официального представителя регионального правительства Жорди Туруля на пост главы автономии. Леворадикальная партия CUP, которой принадлежит четыре мандата, решила воздержаться при голосовании, в результате чего 51-летний Туруль не сумел получить требуемого абсолютного большинства.

За кандидатуру Туруля проголосовали 64 депутата, 65 - против. Голосованию предшествовала многочасовая дискуссия.

Согласно закону, повторное голосование должно произойти через два дня после первого. Для утверждения кандидатуры достаточно будет простого большинства, однако и оно пока не гарантировано Турулю. Помимо этого, ему грозит задержание, и тогда он не сможет принять участие в парламентском заседании. Пока Туруль находится под залогом на свободе, однако это может измениться в пятницу, когда на заседании суда в Мадриде будут рассмотрены пункты обвинения в его адрес. В результате судом может быть принято решение о задержании Туруля.

Жорди Туруль является уже третьим кандидатом на пост главы Каталонии. Накануне, 21 марта, стало известно, что находящийся под арестом Жорди Санчес снял свою кандидатуру с выборов.

Еще раньше, в начале марта, от притязаний на пост президента Каталонии "временно" отказался бывший глава автономии - Карлес Пучдемон, который находится в Бельгии. В случае возвращения в Испанию Пучдемону также грозит задержание.

Источник: Русская служба DW

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