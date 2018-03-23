Швейцария расследует поставки оружия силовикам Путина - СМИ

Речь идет о контракте на сумму 15 миллионов долларов.

Сотрудника госкорпорации подозревают в поставках снайперских винтовок для ФСО РФ guardinfo.online

Генеральная прокуратура Швейцарии открыла уголовное дело в отношении государственной корпорации RUAG по подозрению в заключении многомиллионного контракта на поставку вооружения в Россию.

Об этом сообщило местное издание издание Tribune de Geneve, передает российская Новая газета.

В компании RUAG говорят, что подозрения касаются одного из менеджеров, который подписал договор с сотрудником негосударственного банка Julius Baer.

Одни швейцарские СМИ пишут, что контракт на сумму 15 млн долл касался продажи оборудования Федеральной службе охраны (ФСО) Российской Федерации в период с 2011 по 2015 годы.

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“В свою очередь, издание Handelszeitung со ссылкой на документы уголовного дела заявляет, что бизнесмены осуществляли поставки снайперских винтовок и легкого стрелкового оружия для ФСО РФ. Причем предприниматели вели дела втайне от своих руководителей и проводили оплату через свои банковские счета“, - говорится в сообщении.

Генпрокуратура Швейцарии считает, что указанные сделки могли идти вразрез с положениями швейцарского закона о военно-техническом сотрудничестве с другими государствами.

Как сообщалось 22 марта, США выделят $200 млн на военную помощь Украине.