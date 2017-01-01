На военной авиабазе США смертник подорвал авто

Водитель подъехал к воротам авиабазы Военно-воздушных сил США Трэвис, после чего умышленно подорвал баллоны. В результате инцидента он погиб на месте.

Инцидент произошел на въезде на авиабазу Кадр из видео

В Калифорнии на территории авиабазы Военно-воздушных сил США Трэвис взорвался загруженный баллонами с пропаном автомобиль, передает телеканал CBS.

Инцидент произошел на въезде на авиабазу. По данным источника в правоохранительных органах Калифорнии, водитель подъехал к воротам, после чего умышленно подорвал баллоны. В результате инцидента он погиб на месте.

Военнослужащие сразу потушили горящий автомобиль, огонь не перекинулся. Обошлось без пострадавших.

Полиция рассматривает версию теракта. На данный момент угрозы для авиабазы нет.

База ВВС Трэвис - основной военно-воздушный грузовой и транспортный терминал на западном побережье. На базе находятся около 7 тысяч военнослужащих ВВС США.

Напомним, в декабре в американском Нью-Йорке произошел взрыв на автовокзале в Манхэттене, пострадали четыре человека. Теракт на автовокзале устроил выходец из Бангладеш.