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Стало известно, когда китайская космическая станция упадет на Землю

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Китайская космическая станция упадет на Землю между 30 марта и 3 апреля. В эти дни несгоревшие в плотных слоях атмосферы обломки станции, могут достичь поверхности планеты.
Станция вот-вот упадет на Землю
Станция вот-вот упадет на Землю
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Прекращение баллистического существования на орбите и вход в плотные слои атмосферы первой китайской орбитальной станции Тяньгун-1 произойдет ориентировочно между 30 марта и 3 апреля. Об этом сообщили в Европейском космическом агентстве (ЕКА), пишет Интерфакс-Украина.

Как отмечается, в один из этих дней несгоревшие в плотных слоях атмосферы обломки станции, масса которой составляет 8,5 тонны, могут достичь поверхности Земли.

Ранее сообщалось, что с учетом наклонения орбиты станции (42,7 градусов) угроза падения ее несгоревших в плотных слоях атмосферы обломков существует для районов, географически лежащих между 43 градусами южной широты и 43 градусами северной широты.

Точность прогноза времени и места возможного падения обломков станции, имеющей в международном каталоге номер 2011-053А, в американском - 37820, будет повышаться по мере приближения указанной даты.

Напомним, средняя высота орбиты полета Международной космической станции (МКС) увеличена примерно на 400 метров с помощью двигателей космического грузовика Прогресс МС-08, пристыкованного к станции.

Орбитальная станция Тяньгун-1 была запущена 29 сентября 2011 года. За время нахождения на орбите она приняла две пилотируемых экспедиции.

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Теги: космос, Земля, спутник, станция
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Источник: korrespondent.net

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