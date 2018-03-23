Опубликованы финальные результаты выборов в РФ

Стало известно, сколько процентов голосов набрал Владимир Путин и другие кандидаты в президенты России.

Стали известны окончательные результаты российских выборов. В пятницу, 23 марта ЦИК РФ опубликовала данные о количестве голосов, набранных кандидатами на пост президента в РФ. Путин победил с результатом 76,69% голосов.

Явка на выборы в России составила 67,74%. Окончательные результаты “Выборов Путина“ таковы:



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Владимир Путин – 76,96% Павел Грудинин – 11,77% Владимир Жириновский – 5,65% Ксения Собчак – 1,68% Григорий Явлинский – 1,05% Борис Титов – 0,76% Максим Сурайкин – 0,68% Сергей Бабурин – 0, 65%.

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В абсолютных числах за Путина свой голос отдали 56 430 712 россиян. У Грудинина 8 659 206 голосов, а Жириновского поддержали 4 154 985 человек.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выразил мнение, что набрать такое количество голосов Путину помогло давление западных стран. Якобы, именно это заставило народ “сплотиться вокруг президента“.

Напомним, 21 марта телеканал Россия поздравил Путина с победой на американских выборах.

Также ранее сообщалось, что Путин получил 84,99% голосов россиян, пришедших на избирательные участки за рубежом. В Украине голосование фактически сорвали, поскольку на избирательные участки в дипучреждения обычных граждан РФ не пускали. Впоследствии Путин назвал эти действия украинских властей “безобразными“.