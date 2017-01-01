Что такое BFF? Новый шум вокруг Facebook

Словом BFF в Facebook можно проверить защищенность своего аккаунта. Такая информация с вирусной скоростью распространяется в Сети. Корреспондент.net разбирался что такое BFF, можно ли с его помощью проверить аккаунт или это фейк.

Facebook попал в скандал из-за утечки персональных данных 50 миллионов пользователей. Основатель соцсети и Марк Цукреберг признал свою вину в сучившемся.

На фоне этого в Сети мгновенно начала распространятся информация о возможности проверить свой аккаунт в Facebook на защищенность. Для этого нужно использовать "тайную функцию" Facebook - слово BFF, написав его в комментариях. Корреспондент.net разбирался поможет ли BFF узнать уровень защищенности вашего аккаунта в соцсети.

Как работает BFF, если работает вообще

В Сети утверждают, что, использовав слово BFF,можно определить защищен насколько аккаунт, и в случае необходимости - изменить пароль. Для этого пресловутое BFF нужно написать в комментарии. Ответ можно узнать по цвету, которым подсветится слово. "Тайная функция" проверки, якобы заложенная в Фейсбуке, заключается в том, что если слово становится зеленым - аккаунт защищен хорошо, а если нет - то нужно принять меры.

Многие пользователи от греха подальше взялись записывать тайные три буквы в комментариях и делиться результатом. Также они распространяют информацию о самом BFF в постах.

Проверка аккаунта в Facebook словом BFF (фото: facebook.com)

Что такое BFF и что оно может

Буквы BFF действительно могут подсвечиваться зеленым или нет, но никакого отношения к защищенности аккаунта не имеют – это фейк. BFF – это одна из фраз-триггеров Facebook Delight. Они всегда подсвечиваются цветом в постах и комментариях. Также, если на них нажать, играет специальная анимация.

Так, нажав на BFF две разноцветные ладони несколько раз прокручиваются по спирали и дают пять. Анимация добавлена в список уникальных фраз 29 января.

Анимация в Facebook при нажатии на BFF (фото: facebook.com)

Само слово BFF – это аббревиатура, которая расшифровывается Best Friends Forever (Лучшие друзья навсегда). Это исключительно анимационный эффект, а не уловка хакеров.

К подобным словам и фразам в русском языке относятся также:

Мои поздравления

Поздравляем

Поздравляю

Я люблю тебя

Я люблю вас

При нажатии на также появляется анимация - воздушные шарики или сердечки.

К таким же фразам на английском относятся, например:

you’re the best

best wishes

you got this

rad

congratulations

Но система не распознает фразу-триггер Facebook Delight, если букву В написать кириллицей, а FF - латиницей. Именно в таком случае слово не подсветится зеленым.