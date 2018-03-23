Россия заявила об отправке военных и оружия в Африку

Поставки оружия не нарушают санкции Совбеза ООН в отношении Центральноафриканской республики, уверяет Москва .

Россия отправила пять военных и 170 гражданских инструкторов в Центральноафриканскую республику (ЦАР). Об этом сообщает МИД РФ в пятницу, 23 марта.

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Отмечается, что инструкторы будут заниматься военной подготовкой бойцов местной армии. Также Россия на безвозмездной основе передала армии ЦАР стрелковое оружие и боеприпасы.

В российском МИД утверждают, что эти поставки не нарушают ограничения, наложенные Совбезом ООН.

“Российское содействие осуществляется в русле общих усилий международного сообщества по укреплению национальных силовых структур ЦАР“, – говорится в сообщении.

Кроме того, Россия изучает возможности взаимовыгодного освоения запасов природных ресурсов ЦАР.

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“В 2018 году началась реализация поисковых горнорудных концессий... Развитие данных проектов будет способствовать стабилизации экономической ситуации в ЦАР“, – пояснили в МИД РФ.

Ранее стало известно, что Россия подарила Филиппинам пять тысяч автоматов Калашникова для борьбы с ИГИЛ, боеприпасы и армейские грузовики.

Напомним, канадская компания Colt Canada ведет переговоры с украинскими властями о крупных поставках оружия, в частности - штурмовых винтовок.