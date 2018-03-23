Во Франции мужчина захватил заложников в супермаркете
Во французском городе Треб, в одном из городских супермаркетов вооруженный человек захватил заложников. Об этом сообщает Le Telegramme.
Как стало известно, вооруженный человек вошел в супермаркет примерно в 11:15 утра, после чего изнутри послышались выстрелы. Сообщается, что один из сотрудников супермаркета был убит террористом.
В то же время, по данным СМИ, речь идет о двух погибших.
На данный момент городские власти перекрыли въезд в район, где находится захваченный супермаркет, к месту происшествия подтягивают подразделения полиции.
Сообщается, что террорист заявил о своей принадлежности к ИГИЛ. По словам свидетелей, напавший кричал Аллах акбар, прежде чем начал стрелять.
Инцидент уже прокомментировало Министерство внутренних дел Франции. В официальном Twitter ведомства появилось сообщение, согласно которому полиция продолжает работать на месте происшествия. Приоритетом операции является спасение заложников.
Напомним, вооруженный мужчина взял заложников в доме для ветеранов в американском в городе Юнтвиль.
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