Во Франции мужчина захватил заложников в супермаркете

На юге Франции в городе Треб мужчина с криками Аллах акбар начал стрельбу в супермаркете, убив двух человек. После чего он захватил заложников.

Во французском городе Треб, в одном из городских супермаркетов вооруженный человек захватил заложников. Об этом сообщает Le Telegramme.

Как стало известно, вооруженный человек вошел в супермаркет примерно в 11:15 утра, после чего изнутри послышались выстрелы. Сообщается, что один из сотрудников супермаркета был убит террористом.

В то же время, по данным СМИ, речь идет о двух погибших.

На данный момент городские власти перекрыли въезд в район, где находится захваченный супермаркет, к месту происшествия подтягивают подразделения полиции.

Сообщается, что террорист заявил о своей принадлежности к ИГИЛ. По словам свидетелей, напавший кричал Аллах акбар, прежде чем начал стрелять.

Инцидент уже прокомментировало Министерство внутренних дел Франции. В официальном Twitter ведомства появилось сообщение, согласно которому полиция продолжает работать на месте происшествия. Приоритетом операции является спасение заложников.

Напомним, вооруженный мужчина взял заложников в доме для ветеранов в американском в городе Юнтвиль.

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