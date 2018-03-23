Испания предъявила обвинения 13 каталонским политикам

Согласно испанскому законодательству, обвинение в мятеже карается наказанием до 30 лет тюремного заключения. Политики обвиняются в мятеже с целью объявить независимость автономии от Испании.

Судья Верховного суда Испании предъявил обвинения 13 каталонским политикам, в частности, экс-главе правительства Каталонии Кардесу Пучдемона, в мятеже с целью объявить независимость автономии от Испании. Как сообщает El Pais, судья Пабло Льярена вынес обвинительное заключение в пятницу, 23 марта, относительно событий прошлой осени.

Согласно испанскому законодательству, обвинение в мятеже карается наказанием до 30 лет тюремного заключения.

Сообщается, что среди 13 каталонских политиков, которым предъявлено обвинение в мятеже, есть экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориоль Жункерас, бывший спикер правительства Жорди Турулл, экс-министр иностранных дел Рауль Ромева, экс-министр образования Клара Понсати, экс-министр с территорий Хасеп Рулл, экс-министр здравоохранения Тони Комин, экс-министр социальной политики Долорос Басса, экс-спикер парламента Каталонии Карме Форкадель, бывший лидер сепаратистской организации "Catalan National Assembly" Жорди Санчес, глава движения "Культурный омниум" Жорди Каиксарт и Марта Ровира, генеральный секретарь "Республиканских левых Каталонии".

Ранее министр экономики Испании Луис де Гиндос оценил потери от кризиса, который возник вследствие желания Каталонии получить независимость от Испании, в примерно один миллиард евро.

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