Молдова вернула своего посла в Москву

В декабре прошлого года посол Андрей Негуца был отозван в Кишинев для консультаций на неопределенный период в связи с ухудшением отношений с РФ.

Посол Молдовы в России Андрей Негуца вернулся в Москву и приступил к исполнению своих обязанностей.

Об этом проинформировали в министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, сообщает Интерфакс в пятницу, 23 марта.

Отмечается, что договоренность о возвращении посла в Москву была достигнута на этой неделе в ходе переговоров министра иностранных дел и евроинтеграции Тудора Ульяновски со статс-секретарем – заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным.

Напомним, 18 декабря 2017 года Андрей Негуца был отозван в Кишинев для консультаций на неопределенный период. По данным МИД Молдовы, решение принято "в связи с преследованиями и запугиванием властями России официальных физических лиц и политических деятелей Молдовы".

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