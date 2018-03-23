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МИД Франции: Россия – страна-агрессор

Комментариев: 1
Франция вместе с Германией будет продолжать давление на Россию, чтобы она выполняла свои обязательства в рамках минских соглашений, заявил глава МИД Франции.
Жан-Ив Ле Дриан
Жан-Ив Ле Дриан

Россия – страна-агрессор, а Украина – страна, столкнувшаяся с агрессией, никакой двузначности здесь нет. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на совместном брифинге со своим украинским коллегой Павлом Климкиным в Киеве в пятницу, 23 марта.

“Есть страна-агрессор и страна, на которую направлена агрессия. Никакой двузначности быть не может“, - сказал он.

Глава МИД Франции отметил, что вместе со своим немецким коллегой Хайко Маасом будет продолжать давление на РФ, чтобы она выполняла свои обязательства в рамках минских соглашений - прежде всего, в вопросах безопасности.

Ле Дриан подчеркнул, что только после введения в Донбассе полного и стабильного режима прекращения огня можно будет говорить о переходе к другим пунктам Минска.

Ранее стало известно, что главы МИД Украины, Германии и Франции посетят Донбасс.

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Теги: Россия, Украина-Россия, Франция, Германия, агрессия, минские договоренности, агрессия России
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Комментариев (1)
MNI1957    23.03.2018, 15:25
Оценка:  +1
MNI1957
страна подлец ,это страшнее агрессора
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