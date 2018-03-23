Британские дипломаты покинули посольство в РФ

С территории посольства Великобритании выехали три микроавтобуса с 23 британскими дипломатами и их семьями. Оставшиеся сотрудники дипмиссии вышли во двор и проводили их аплодисментами.

Здание британского посольства в Москве покинули 23 британских дипломата с семьями. Об этом в пятницу, 23 марта, сообщают РИА Новости.

Отмечается, что с территории посольства Великобритании выехали три микроавтобуса.

Оставшиеся сотрудники дипмиссии - несколько десятков человек - вышли во двор и проводили их аплодисментами.

Ранее сообщалось, что Британия высылает 23 российских дипломатов из страны из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля, в котором подозревают Россию.

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