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Британские дипломаты покинули посольство в РФ

Комментариев: 2
С территории посольства Великобритании выехали три микроавтобуса с 23 британскими дипломатами и их семьями. Оставшиеся сотрудники дипмиссии вышли во двор и проводили их аплодисментами.
Британские дипломаты покинули посольство в Москве
Британские дипломаты покинули посольство в Москве
ТВ Центр

Здание британского посольства в Москве покинули 23 британских дипломата с семьями. Об этом в пятницу, 23 марта, сообщают РИА Новости.

Отмечается, что с территории посольства Великобритании выехали три микроавтобуса.

Оставшиеся сотрудники дипмиссии - несколько десятков человек - вышли во двор и проводили их аплодисментами.

Ранее сообщалось, что Британия высылает 23 российских дипломатов из страны из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля, в котором подозревают Россию.

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Теги: Россия, Британия, Москва, Дипломатия, посольство, отравление, Великобритания, дипломатические отношения, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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samanta_s    23.03.2018, 15:52
Оценка:  0
samanta_s
БМ фотки попутал
Кайдаш    23.03.2018, 15:17
Оценка:  0
Кайдаш
Британские дипломаты покинули посольство в РФ, и судя по фото здание посольства тут же захватили америкосы.
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