В России в ДТП попал автобус с белорусами: 21 пострадавший
В Стругокрасненском районе Псковской области Российской Федерации на 222-м км автодороги Петербург - Невель в районе деревни Лудони в аварию попал автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с туристическим автобусом Mercedes, который следовал по маршруту Минск - Петербург.
Об этом сообщает Белорусский партизан.
Читай также: На трассе Киев-Одесса перевернулась маршрутка
“21 человек доставлен в стационары: одиннадцать в Псковскую областную клиническую больницу и десять - в детскую. Двое взрослых участников аварии находятся в тяжелом состоянии“, - говорится в сообщении.
Всего в автобусе находилось 49 пассажиров. По уточненным данным посольства Беларуси, из общего числа пострадавших в результате аварии госпитализированы 11 белорусов, в том числе двое детей.
Напомним, 20 марта во Львовской области автобус с пассажирами попал в ДТП.