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В России в ДТП попал автобус с белорусами: 21 пострадавший

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Для транспортировки пострадавших были задействованы пять бригад скорой помощи.
Авария произошла в 4:25 мск
Авария произошла в 4:25 мск
belaruspartisan.by

В Стругокрасненском районе Псковской области Российской Федерации на 222-м км автодороги Петербург - Невель в районе деревни Лудони в аварию попал автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с туристическим автобусом Mercedes, который следовал по маршруту Минск - Петербург. 

Об этом сообщает Белорусский партизан.

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“21 человек доставлен в стационары: одиннадцать в Псковскую областную клиническую больницу и десять - в детскую. Двое взрослых участников аварии находятся в тяжелом состоянии“, - говорится в сообщении.

Всего в автобусе находилось 49 пассажиров. По уточненным данным посольства Беларуси, из общего числа пострадавших в результате аварии госпитализированы 11 белорусов, в том числе двое детей. 

Напомним, 20 марта во Львовской области автобус с пассажирами попал в ДТП.

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Теги: ДТП, авария, Россия, автобус, белорусы
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