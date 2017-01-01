Из французского супермаркета освободили всех заложников

Мужчина был вооружен ножами, пистолетом и гранатами. Он заявил, что является боевиком ИГИЛ. В результате погибли два человека, в том числе и нападавший.

Из супермаркета во французском населенном пункте Треб освободили всех заложников, сообщает Reuters со ссылкой на мэра коммуны Треба Эрика Менасси. В результате происшествия два человека погибли, еще 12 получили ранения.

По словам свидетелей, мужчина, захвативший заложников, заявил, что является боевиком ИГИЛ. По данным местных СМИ, злоумышленник убит.

Премьер-министр Эдуард Филипп заявил, что следователи рассматривают происшествие как теракт.

В жандармерии сообщили, что ситуация на месте захвата заложников еще не стабилизировалась.

Напомним, неизвестный мужчина выстрелил в сотрудника полиции из автомобиля, после этого он зашел в супермаркет и открыл стрельбу по посетителям. Reuters сообщает, что он взял в заложники восемь человек.