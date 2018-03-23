В России выбрали названия новым видам оружия

Крылатую ракету с ядерной энергоустановкой назвали Буревестник, подводный беспилотник -Посейдон, а боевой лазер – Пересвет.

Минобороны РФ подвело итоги конкурса по выбору названия для новых видов оружия, о которых рассказал президент страны Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 23 марта.

Так, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой получила название Буревестник. За такое название проголосовали 34,8% участников конкурса. Для ракеты также предлагались названия Пальмирa (почти 33% голосов) и Сюрприз (32,5%).

Подводный беспилотник с ядерной энергетической установкой, способный нести ядерные боеприпасы, получит название Посейдон. Этот вариант набрал 36,9% голосов. Также предлагались названия Аврора (32,5%) и Прибой (30,5%).

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Новый российский боевой лазерный комплекс назовут Пересвет – 40,8% голосов. Также предлагались варианты Василиск (30,6%) и Блик (28,5%).

Напомним, 1 марта президент РФ Владимир Путин рассказал о новых видах оружия во время выступления с посланием Федеральному собранию. Тогда же он предложил запустить интернет-голосование по выбору названий для этих видов вооружений. Также во время выступления Путина были показаны кадры испытаний ракеты Сармат и гиперзвукового оружия Авангард.