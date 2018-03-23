Латвия выдворит российских дипломатов

Список стран, готовых выслать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, пополнился Латвией. Однако в Риге еще не определились с количеством дипломатов, которых вышлют.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Латвии Гинтс Егерманис заявил, что страна планирует выдворить одного или нескольких российских дипломатов. Об этом в пятницу, 23 марта, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на данном этапе идут совместные консультации Латвии, Британии и других стран.

"Латвия вместе с Великобританией и другими странами ЕС сейчас обсуждает, каковы могут быть ответные шаги на отравление Россией в Великобритании двойного агента Сергея Скрипаля", - отметил Егерманис.

Подробную информацию латвийский МИД представит в понедельник, 26 марта.

Как заявлял глава ведомства Эдгар Ринкевич, такое решение может быть принято "в знак солидарности" с другими странами Евросоюза. Вместе с тем он заверил, что Латвия не планирует отзывать из России посла Мариса Риекстиньша.

Накануне на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС заявили, что из-за отсутствия "иного правдоподобного объяснения" они согласны с оценкой правительства Великобритании о "весьма вероятной" ответственности России за отравление в Солсбери.

Как сообщалось, лидеры ЕС решили отозвать посла из России.

Ранее Польша, Эстония и Франция и Литва заявляли, что рассматривают вопрос высылки российских дипломатов.

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