Захват заложников во Франции: четыре человека погибли

Во время атаки на супермаркет мужчина называл себя сторонником ИГИЛ, требовал освобождения участника парижских терактов 13 ноября 2015 года Салаха Абдеслама.

В результате захвата заложников в супермаркете в городе Треб на юге Франции четыре человека погибли и еще три получили ранения. Об этом сообщает Le Figaro в пятницу, 23 марта.

По словам мэра коммуны Треб Эрика Менасси, один из погибших – мясник, работавший в супермаркете. В магазине скончался еще один человек. Третья жертва, по предварительным данным, – пассажир угнанного злоумышленником автомобиля.

Также был ликвидирован мужчина, захвативший заложников.

Правоохранители установили, что этот мужчина – выходец из Марокко. Во время атаки на супермаркет он называл себя сторонником ИГИЛ, требовал освобождения участника парижских терактов 13 ноября 2015 года Салаха Абдеслама. Нападавший также выкрикивал “Аллах акбар“ и заявлял, что хочет отомстить за “своих братьев в Сирии“.

Читай также: МИД Франции: Россия – страна-агрессор

Ранее стало известно, что из супермаркета в Требе освободили всех заложников. Следователи рассматривают происшествие как теракт.