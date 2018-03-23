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Меркель заявила о доказательствах против России по делу Скрипаля

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Великобритания располагает определенными доказательствами российского следа в деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Их она представила лидерам ЕС.
Ангела Меркель заявила о существовании антироссийских доказательств
Ангела Меркель заявила о существовании антироссийских доказательств

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мей представила лидерам ЕС доказательства причастности России к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом она заявила на брифинге в Брюсселе, сообщает в пятницу, 23 марта РИА Новости-Украина.

"Тереза Мей представила нам определенные доказательства", - сказала Меркель, отвечая на вопрос журналиста, какими именно доказательствами поделилась британский премьер, которые бы указывали на российский след в этом деле.

Как сообщалось, страны ЕС считают "крайне вероятным", что ответственность за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля лежит на России.

Вечером в четверг Мэй, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели встречу, по итогам которой заявили, что хотят направить Москве "совместное послание" от ЕС.

 

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Теги: Россия, ЕС, Меркель, отравление, Великобритания, Ангела Меркель, Тереза Мэй, агрессия России, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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