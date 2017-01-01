Трамп ставит на "ястребов". Кадровая ротация в США

Джон Болтон заменит на посту советника президента США по вопросам национальной безопасности генерала Герберта Макмастера. Это уже вторая смена на этой должности за время президентства Трампа.

В Белом Доме большие перемены. Вслед за заменой государственного секретаря Дональд Трамп поменял и советника по вопросам национальной безопасности, уже второго за свою каденцию.

Вместо генерал-лейтенанта Герберта Макмастера Трамп выбрал на важнейшую должность "военного ястреба” Джона Болтона.

Корреспондент.netсобрал информацию о новом советнике Трампа.

Старый волк

Старожил администраций президентов Рейгана и Джорджа Буша-старшего, с августа 2005 года по декабрь 2006 года Болтон также был представителем США при ООН во времена президентства Джорджа Буша-младшего.

Во время перерыва в политической работе Болтон написал мемуары под названием "Капитуляция - это не выбор", работал с рядом неоконсервативных аналитических центров и был комментатором медиа-группы Fox News.

В 2001-2005 годах, при Джордже Буше, Болтон занимался контролем над вооружениями. Тогдашний госсекретарь Колин Пауэлл рассказывал, что ему настоятельно рекомендовал Болтона вице-президент Ричард Чейни, который разделял веру Болтона в американскую военную силу.

Но когда в 2005 году Буш решил назначить его послом США в ООН, то столкнулся с сопротивлением демократов и частично - республиканцев, которые заблокировали это назначение.

Его критики ссылались на грубый, а порой и унизительный подход Болтона к общению с коллегами и подчиненными, а также на его многочисленные оскорбительные высказывания в адрес ООН. Президент тогда воспользовался правом на временное назначение в обход согласия парламента. Но в следующем году демократы взяли под контроль Конгресс, шансы на парламентскую поддержку его постоянного назначения исчезли, и Болтон был вынужден уйти в отставку.

Болтон проработал в ООН чуть больше года; во время этой короткой карьеры он часто имел трения с тогдашним госсекретарем Кондолизой Райс. По ее словам, Болтон подставлял ее, обращаясь за ее спиной к вице-президенту Чейни, своему старому другу и покровителю.

Эти проблемы всплыли на поверхность, когда Трамп готовился занять пост президента и собирал свою команду.

Трамп изначально планировал назначить Болтона заместителем госсекретаря. Эта должность требует утверждения Сенатом, и было очевидно, что он столкнулся бы с сопротивлением обеих партий. Тогда в Сенате раздавались призывы блокировать его назначения, если Трамп решит его номинировать.

С новым назначением у Трампа не было необходимости согласовывать свое решение.

Взгляды Болтона

Об Ираке

Болтон хорошо известен своей поддержкой конфликта даже после того, как ряд чиновников администрации Буша выразили сожаление по поводу участия США в нем. Находясь на должности заместителя государственного секретаря по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности под руководством Буша-младшего с 2001 по 2005 год, Болтон был обвинен в манипуляции с информацией об оружии массового уничтожения Ирака, что привело к вторжению в 2003 году.

О Северной Кореи

Новый советник по вопросам национальной безопасности уже давно является сторонником военного ответа на провокации Пхеньяна. Во время выступления в Сеуле в 2003 году накануне переговоров шести стран по ядерной программе Северной Кореи, Болтон назвал тогдашнего лидера Ким Чен Ира "тираническим диктатором".

О России

Болтон является давним критиком Кремля. Недавно он опроверг обвинения в том, что Трамп вступил в сговор с Россией во время президентской кампании, хотя он и считает, что Москва вмешивалась в выборы в США. Когда российский президент Владимир Путин объявил о своем решении создать новое ядерное оружие, Болтон написал в Twitter, что "необходима стратегическая реакция на новые ядерные ракеты России, чтобы показать нашим союзникам в Европе, мы не позволим России давить на США или его союзников".

Об Иране

Вражда Болтона к Иранскому ядерному соглашению хорошо известна. Он даже выступал за принудительную смену режима в Тегеране. А после того, как его соратник по борьбе с Ираном Майк Помпео недавно был назначен государственным секретарем США, будущее важной дипломатической сделки вызывает сомнения.

Болтон также известен своей поддержкой сохранения тюрьмы в Гуантанамо, переезда посольства США в Израиле в Иерусалим и поддержкой Тайваня с целью увеличения давления на Пекин.

Реакция

Назначение бывшего сотрудника администрации Буша шокирует многих, особенно учитывая то, что президент Трамп обычно настаивает, что считает войну в Ираке ошибкой

Южнокорейский депутат от консерваторов Ким Хек-младший назвал это назначение "тревожными новостями". "Северная Корея и Соединенные Штаты должны вести диалог, но вызывает обеспокоенность, состоятся переговоры когда-нибудь", - заявил он.

Джон Болтон тем временем пытается снизить остроту своей риторики. "Честно говоря, то, что я говорил как частное лицо, осталось в прошлом", - заявил он в интервью Fox News.

Демократы и некоторые республиканцы отреагировали на назначение Болтона с беспокойством. Позиции Болтона по Ирану и Северной Корее "крайне агрессивны в лучшем случае и совершенно опасны в худшем", - заявил, в частности, Кристофер Кунс.

Но у Болтона есть и сторонники: его назначение уже вызвало восторженные отзывы тех конгрессменов, которые причисляют к кругу "ястребов". "Джон Болтон в качестве советника по вопросам нацбезопасности - хорошая новость для союзников Америки и плохая новость для ее врагов", - сказал сенатор Линдси