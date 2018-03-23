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Трамп: США имеют самые мощные ядерные силы в мире

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В новом госбюджете Соединенных Штатов Америки предусмотрено увеличение расходов на оборону. Однако, уже сейчас по словам президента страны, ее ядерный арсенал – самый мощный.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Соединенные Штаты имеют самые мощные ядерные силы в мире. Об этом в пятницу, 23 марта, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем, он выразил надежду, что США никогда ними не воспользуются.

Таким образом Трамп прокомментировал увеличение расходов в новом госбюджете на оборону.

"Мы предоставляем 654,6 миллиарда долларов на оборону. Никто не будет говорить, что наши военные будут забыты, о чем они говорили долгое время. Мы тратим много денег на ядерные системы для обновления и в некоторых случая создания абсолютно новых, к примеру, атомные подводные лодки. Так что у нас будут наиболее сильные ядерные силы на земле, которые будут в абсолютно идеальной форме, и надеемся, нам никогда не придется ими воспользоваться", - сказал Трамп.

Трамп подписал в пятницу бюджет США на 2018 год.

Бюджет объемом в 1,3 триллиона долларов предусматривает рост расходов на оборону на 80 миллиардов — это крупнейшее повышение военных расходов за полтора десятилетия. Всего оборонные расходы составят 700 миллиардов долларов.

Ранее США заявляли, что намерены наращивать ядерное оружие из-за России.

Напомним, в США уверены, что КНДР в шаге от ядерного удара.

 

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Теги: США, ядерное оружие, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Дно    23.03.2018, 21:08
Оценка:  -1
Дно
Так це правда...Але і самі більші державні борги !!!
Kirrov    23.03.2018, 22:15
Оценка:  0
Kirrov
Свої борги вони можуть покрити за півтора роки. Борг є завжди - ланцюжок взаємних розрахунків.
Не забувайте борг поняття відносне. Росії по своїм боргам назазі треба біільше 15 років...
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