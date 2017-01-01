Маск удалил из Facebook страницы Tesla и SpaceX

Основатель американской космической компании SpaceX Илон Маск присоединился к бойкоту соцсети Facebook после скандала с утечкой данных.

Компании SpaceX и Tesla удалили свои страницы в Facebook после твитов их основателя Илона Маска.

Этому предшествовала переписка изобретателя с подписчиком в Twitter.

Его призвали присоединиться к бойкоту Facebook после утечки данных о пользователях и удалить страницу SpaceX.

20 марта американский программист и предприниматель, соучредитель WhatsApp Брайан Эктон написал в Twitter "Уже пора #удалитьfacebook". На это Маск сегодня ответил: "Что такое Facebook?"

What’s Facebook? — Elon Musk (@elonmusk) 23 березня 2018 р.

Далее подписчики Маска предложили ему удалить страницы Tesla и SpaceX в социальной сети. И в течение часа он это сделал.

На данный момент обе страницы недоступны. Говоря о странице SpaceX, Маск отметил, что даже не знал, что такая существует.

Отметим, что на эти страницы в соцсети были подписаны более 5 миллионов человек.

Ранее Цукерберг признал вину Facebook в утечке данных пользователей.

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