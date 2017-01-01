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Маск удалил из Facebook страницы Tesla и SpaceX

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Основатель американской космической компании SpaceX Илон Маск присоединился к бойкоту соцсети Facebook после скандала с утечкой данных.
Илон Маск присоединился к бойкоту Facebook
Илон Маск присоединился к бойкоту Facebook
Bloomberg

Компании SpaceX и Tesla удалили свои страницы в Facebook после твитов их основателя Илона Маска.

Этому предшествовала переписка изобретателя с подписчиком в Twitter.

Его призвали присоединиться к бойкоту Facebook после утечки данных о пользователях и удалить страницу SpaceX.

20 марта американский программист и предприниматель, соучредитель WhatsApp Брайан Эктон написал в Twitter "Уже пора #удалитьfacebook". На это Маск сегодня ответил: "Что такое Facebook?"

Далее подписчики Маска предложили ему удалить страницы Tesla и SpaceX в социальной сети. И в течение часа он это сделал.

На данный момент обе страницы недоступны. Говоря о странице SpaceX, Маск отметил, что даже не знал, что такая существует.

Отметим, что на эти страницы в соцсети были подписаны более 5 миллионов человек.

Ранее Цукерберг признал вину Facebook в утечке данных пользователей.

 

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Теги: Facebook, соцсети, SpaceX, Tesla Motors, Илон Маск
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Источник: korrespondent.net

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