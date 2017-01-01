Демократы требуют от Трампа отчет по делу Скрипаля

Сенаторы от Демократической партии запросили постановление, использовало ли иностранное государство химическое или биологическое оружие в нарушение международного законодательства.



Демократы в Сенате США потребовали от президента страны Дональда Трампа предоставить отчет для конгресса по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо сенаторов.

"Мы запрашиваем постановление, использовало ли иностранное государство смертельное химическое или биологическое оружие в нарушение международного законодательства, и доложить конгрессу анализ атаки", – говорится в тексте письма.

Напомним, ранее в Госдепе заявили, что объяснения России по поводу причастности к отравлению Скрипаля нелепые и неправдоподобные.



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Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

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