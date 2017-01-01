Верховный суд Испании выдал ордер на арест Пучдемона
В Испании Верховный суд выдал ордер на арест экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Также арестованы могут быть ряд других политиков, находящихся за пределами Испании.
Верховный суд Испании выдал европейский ордер на арест пятерых бежавших за пределы страны каталонских политиков, в том числе экс-главы Женералитата Карлеса Пучдемона, сообщает в пятницу, 23 марта, El Pa'is.
Помимо Пучдемона выданы ордеры на арест политиков, находящихся в Бельгии и одного политика, находящегося в Шотландии.
Также судья выдал международный ордер на арест генерального секретаря Левой республиканской партии Каталонии (ERC) Марты Ровира, которая ранее бежала в Швейцарию.
Кроме того, судья принял решение заключить под стражу пять политиков, проходящих по делу о каталонском референдуме, так как суд опасается, что подозреваемые могут сбежать за пределы страны.
Напомним, в конце октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости региона от Мадрида, который власти Испании признали незаконным. Против главы автономии Пучдемона и ряда его сторонников были выдвинуты обвинения в сепаратизме, подстрекательстве к мятежу и финансовых махинациях.
Пучдемон согласен руководить Каталонией через Skype
Пучдемон согласен руководить Каталонией через Skype
С ноября Пучдемон находится в Бельгии.
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