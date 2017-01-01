Верховный суд Испании выдал ордер на арест Пучдемона

В Испании Верховный суд выдал ордер на арест экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Также арестованы могут быть ряд других политиков, находящихся за пределами Испании.

Верховный суд Испании выдал европейский ордер на арест пятерых бежавших за пределы страны каталонских политиков, в том числе экс-главы Женералитата Карлеса Пучдемона, сообщает в пятницу, 23 марта, El Pa'is.

Помимо Пучдемона выданы ордеры на арест политиков, находящихся в Бельгии и одного политика, находящегося в Шотландии.

Также судья выдал международный ордер на арест генерального секретаря Левой республиканской партии Каталонии (ERC) Марты Ровира, которая ранее бежала в Швейцарию.

Кроме того, судья принял решение заключить под стражу пять политиков, проходящих по делу о каталонском референдуме, так как суд опасается, что подозреваемые могут сбежать за пределы страны.

С ноября Пучдемон находится в Бельгии.

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