Трампу советуют выслать российских дипломатов

Американский лидер обдумывает рекомендации Совета нацбезопасности США, касающиеся высылки дипломатов РФ из страны в связи с делом об отравлении Скрипаля.

Совет нацбезопасности США рекомендовал президенту Дональду Трампу выслать из страны российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

По информации телеканала, Трамп обдумывает рекомендации, "решение будет принято скоро".

Скольким российским дипломатам, по мнению авторов рекомендации, стоит покинуть США, не уточняется.

"США рассматривают разные варианты ответа на возмутительные действия России в Великобритании, чтобы и продемонстрировать солидарность с нашим союзником, и привлечь Россию к ответственности за явное нарушение международных норм и соглашений", – заявила официальный представитель Государственного департамента Хизер Науэрт.



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Напомним, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

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