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У отца и сводной сестры Илона Маска родился ребенок

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Илон Маск пришел в бешенство, когда узнал, что у его отца и сводной сестры появился ребенок. С тех пор он прекратил общение с отцом.
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск
Getty Images

Отец основателя Tesla и SpaceX Илона Маска – Эррол Маск – воспитывает ребенка от своей же 30-летней падчерицы Яны Безуиденхут, пишет Daily Mail.
 
72-летний Маск-старший четверть века назад женился на Хайде Безуиденхут. Тогда его падчерице было четыре года. Спустя 18 лет брака супруги развелись, а позднее Эррол Маск начал встречаться с Яной. Десять месяцев назад у них родился сын.
 
Отмечается, Илон Маск пришел в бешенство, когда узнал, что у его отца и сводной сестры появился ребенок. С тех пор он прекратил общение с отцом.
 
В интервью Daily Mail Эррол Маск признался, что не знает, почему разозлился его сын. Он также подтвердил, что у него есть сын от Яны Безуиденхут, однако не стал уточнять, что она его падчерица.

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Ранее сообщалось, что акционеры Tesla решили лишить Маска зарплаты сроком на 10 лет

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Теги: ребенок, отец, Илон Маск
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Источник: korrespondent.net

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