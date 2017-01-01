У отца и сводной сестры Илона Маска родился ребенок

Илон Маск пришел в бешенство, когда узнал, что у его отца и сводной сестры появился ребенок. С тех пор он прекратил общение с отцом.



Отец основателя Tesla и SpaceX Илона Маска – Эррол Маск – воспитывает ребенка от своей же 30-летней падчерицы Яны Безуиденхут, пишет Отец основателя Tesla и SpaceX Илона Маска – Эррол Маск – воспитывает ребенка от своей же 30-летней падчерицы Яны Безуиденхут, пишет Daily Mail

72-летний Маск-старший четверть века назад женился на Хайде Безуиденхут. Тогда его падчерице было четыре года. Спустя 18 лет брака супруги развелись, а позднее Эррол Маск начал встречаться с Яной. Десять месяцев назад у них родился сын.

Отмечается, Илон Маск пришел в бешенство, когда узнал, что у его отца и сводной сестры появился ребенок. С тех пор он прекратил общение с отцом.





Илон Маск рассказал, как пережить третью мировую войну В интервью Daily Mail Эррол Маск признался, что не знает, почему разозлился его сын. Он также подтвердил, что у него есть сын от Яны Безуиденхут, однако не стал уточнять, что она его падчерица.

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