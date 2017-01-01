Трамп запретил трансгендерам служить в армии
Исключительные решения о службе трансгендеров в американской армии могут принимать военные чиновники на местах, говорится в подписанном Трампом документе.
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который запрещает трансгендерам служить в американской армии, передает Reuters.
Люди с "гендерной дисфорией (психическое состояние, при котором человек не может принять свой гендерный статус) не могут служить в армии США за исключением определенных ограниченных ситуаций.
В документе отмечается, что исключительные решения о службе трансгендеров могут принимать военные чиновники на местах.
У трансгендеров есть особенности строения мозга – ученые
У трансгендеров есть особенности строения мозга – ученые
Напомним, в 2017 году суд заблокировал запрет Трампа на службу трансгендеров в армии США, и в 2018 году в американскую армию записался первый трансгендер.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент