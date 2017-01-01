Трамп запретил трансгендерам служить в армии

Исключительные решения о службе трансгендеров в американской армии могут принимать военные чиновники на местах, говорится в подписанном Трампом документе.



Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который запрещает трансгендерам служить в американской армии, передает Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который запрещает трансгендерам служить в американской армии, передает Reuters

Люди с "гендерной дисфорией (психическое состояние, при котором человек не может принять свой гендерный статус) не могут служить в армии США за исключением определенных ограниченных ситуаций.





У трансгендеров есть особенности строения мозга – ученые В документе отмечается, что исключительные решения о службе трансгендеров могут принимать военные чиновники на местах.

Напомним, в 2017 году суд заблокировал запрет Трампа на службу трансгендеров в армии США, и в 2018 году в американскую армию записался первый трансгендер

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