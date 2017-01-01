СМИ: 20 стран ЕС готовятся к высылке дипломатов РФ
До двадцати европейских стран готовятся выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пишет британская газета Times.
Отмечается, что подобный шаг страны намерены начать в понедельник, 26 марта, с отзыва на четыре недели посла России в ЕС Маркуса Эдерера.
В частности, согласно изданию, которое не указывает свой источник информации, в "скоординированной серии высылок" могут принять участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия и Дания.
Напомним, ранее на саммите Евросоюза было принято решение об отзыве посла ЕС в России.
В Москве отреагировали на отзыв посла ЕС
Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.
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