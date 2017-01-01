КНДР и Южная Корея 29 марта согласуют сроки саммита

Ранее Северная Корея согласилась провести встречу на высоком уровне в северной части демилитаризованной зоны между двумя странами.



КНДР и Южная Кореи 29 марта проведут встречу на высоком уровне для согласования сроков и повестки межкорейского саммита, сообщает Ренхап. КНДР и Южная Кореи 29 марта проведут встречу на высоком уровне для согласования сроков и повестки межкорейского саммита, сообщает Ренхап.





США и Китай договорились продолжить давление на КНДР Южнокорейскую делегацию возглавит министр по делам национального объединения Чо Мен Гюн, также туда войдут советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ен, глава МИД Кан Ген Хва, министр обороны Сон Ен Му.

Напомним, 5 и 6 марта в Пхеньяне состоялись переговоры между южнокорейской делегацией и представителями КНДР во главе с Ким Чен Ыном. На них обсуждались шаги по смягчению военной напряженности, организация межправительственного саммита в апреле и денуклеаризация Корейского полуострова.

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