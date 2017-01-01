Китай готов к торговой войне с США

В Китае заявили, что ввозные пошлины на алюминий и сталь, введенные Соединенными Штатами, нарушают международные правила торговли.

Глава секретариата ведущей малой группы по финансам и экономике Лю Хэ заявил, что ввозные пошлины на алюминий и сталь, введенные США, нарушают международные правила торговли и Китай готов отстаивать свои интересы, передает Reuters.

Во время телефонного разговора с министром финансов США Стивеном Мнучиным китайский политик выразил надежду, что стороны сохранят рациональные отношения и продолжат совместную работу по сохранению стабильных двусторонних торговых отношений.

Напомним, 8 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий, согласно которому импортная сталь будет облагаться налогом в 25%, а алюминий - в 10%.

22 марта американский лидер подписал документ, в рамках которого потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список китайских товаров, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к китайской стороне в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.

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