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Новый президент Перу вступил в должность

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Мартин Вискарра вступил в должность президента Перу после отставки Педро Кучински. Новый глава государства призвал бороться с коррупцией внутри страны.
Мартин Вискарра вступил в должность президента Перу
Мартин Вискарра вступил в должность президента Перу
twitter.com/prensapalacio
 
Бывший вице-президент Перу Мартин Вискарра вступил в пятницу, 23 марта, в должность главы государства после отставки Педро Кучински, сообщает Reuters
 
В своем послании к народу на торжественной церемонии Вискарра призвал бороться с коррупцией внутри страны любой ценой и пообещал сформировать "совершенно новый кабинет" правительства, а также сделать экономику Перу более конкурентоспособной на мировом рынке. 
 
55-летний Вискарра в политике с 2010 года, ранее он занимался строительным бизнесом. 
 


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Напомним, ранее Педро Кучински представил конгрессу заявление о скорой отставке из-за скандала с подкупом голосов конгрессменов. Кроме того, экс-президент Перу подозревается в том, что связанные с ним фирмы получили 4,8 млн долларов от бразильской строительной компании якобы за консультационные услуги. 

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Теги: президент, фото, Перу, присяга
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Источник: korrespondent.net

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